Soles Fogatas: cierre de año y festejo aniversario

El Municipio de Azul informa que el Centro Cultural y Comunitario “Soles y Fogatas” realizará el cierre de talleres 2025, con una muestra dinámica y estática para compartir la producción del año que está por finalizar.

La actividad será el jueves 27 de noviembre, de 18 a 20, en la sede de la institución, ubicada en De Paula Nº784.

Asimismo, se festejará con todos los presentes los 25 años del Centro. Para ella se compartirá una torta de cumpleaños y un show de magia a cargo de “El gran Jorge”.

El espectáculo es una propuesta dinámica y divertida para todas las edades. Conjuga comicidad y participación del público y tiene una propuesta de magia clásica y moderna.

Se invita a acompañar en esta ocasión de celebración a todos los que integran y dan vida a Soles y Fogatas y también a quienes, desde diferentes roles, alguna vez fueron parte de la entidad.