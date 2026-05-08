Sofía Viola en La Criba

De camino a cumplir dos décadas en los escenarios Sofía Viola se presenta con su nuevo espectáculo donde reunirá canciones de toda su trayectoria. Fiel a su espíritu nómade la cantante ha recopilado ritmos del mundo, compuso cientos de canciones y poco a poco ha incorporado nuevos sonidos a su música dando por resultado un show versátil para todas las edades, entre valses, tangos, boleros, cumbias y mucho más.⁣

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📆 La cita es el viernes 22/5 a las 21 horas.⁣

🎵 Abre la noche Victoria Assinato.⁣

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🎟️ Ya podés adquirir tus entradas anticipadas a $15.000 conunicándote por Whatsapp al 2281 539911.⁣

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Sumate a celebrar la Gira 20 años de Sofía y los 20 años de La Criba, ¡te esperamos! 💫