viernes 8 de mayo de 2026 20.30
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    Sofía Viola en La Criba

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    De camino a cumplir dos décadas en los escenarios Sofía Viola se presenta con su nuevo espectáculo donde reunirá canciones de toda su trayectoria. Fiel a su espíritu nómade la cantante ha recopilado ritmos del mundo, compuso cientos de canciones y poco a poco ha incorporado nuevos sonidos a su música dando por resultado un show versátil para todas las edades, entre valses, tangos, boleros, cumbias y mucho más.⁣

    📆 La cita es el viernes 22/5 a las 21 horas.⁣
    🎵 Abre la noche Victoria Assinato.⁣

    🎟️ Ya podés adquirir tus entradas anticipadas a $15.000 conunicándote por Whatsapp al 2281 539911.⁣

    Sumate a celebrar la Gira 20 años de Sofía y los 20 años de La Criba, ¡te esperamos! 💫

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