“Sensatez y sentimientos”, en el López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo de cine que organiza el Museo Municipal de Arte López Claro que tendrá lugar mañana jueves a las 20 en la sede de Av. Mitre 410 con la proyección de la película “Sensatez y sentimientos”.

La actividad cuenta con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli.

Al respecto, Sense and Sensibility (Reino Unido-EE.UU, 1995), está dirigida por Ang Lee y protagonizada por Emma Thompson, Kate Winslet, HughGrant y Tom Wilkinson.

El filme, en versión original con subtítulos y con una duración de 2 horas y 10 minutos, narra la historia de una familia inglesa a comienzos del siglo XIX donde una herencia injusta deja a una madre y sus hijas en una difícil situación económica. Las mujeres se mudan a una pequeña casa y deben reconstruir sus vidas entre amores, desilusiones y desafíos.