El Municipio de Azul informa que este sábado 20 se realizará un seminario de danza afro contemporánea, a cargo de Laila Canteros, profesora y bailarina con reconocida trayectoria en danza afro contemporánea, yoga y esferodinamia.

La actividad se desarrollará en el Salón Cultural -San Martín 425 PA- en dos turnos, de 11 a 13 y de 14 a 16, respectivamente.

Para obtener mayor información o inscribirse, las personas interesadas podrán comunicarse al 11 5693-6098.

Cabe destacar que docentes de movimiento, integrantes de grupos o compañías de danza y estudiantes del Profesorado de Danza cuentan con un 20% de descuento.

Acerca del seminario

La propuesta pone en diálogo las danzas de matriz afro/africana con técnicas modernas y contemporáneas, tomando como eje la Técnica Silvestre y su conexión con los elementos de la naturaleza. Se trata de una experiencia que invita a una danza orgánica, consciente y enraizada, complementada con saberes de anatomía vivencial y educación somática.

A partir de este enfoque interdisciplinario, Canteros desarrolla propuestas pedagógicas que integran el cuidado del cuerpo, la consciencia y la expresión creativa.