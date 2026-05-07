Semana de la Miel 2026: cronograma de actividades

El Municipio de Azul informa las actividades previstas en el marco de la Semana de la Miel 2026, que se desarrollará del 14 al 20 de mayo, en el marco del Día Mundial de las Abejas.

La propuesta tiene como objetivo promover el consumo de miel, concientizar sobre la importancia de las abejas y la polinización para la biodiversidad, y poner en valor la producción apícola regional.

La iniciativa es organizada por INTA Azul – EEA Cuenca del Salado, INTA PROAPI, el Centro de Apicultores de Azul, las firmas Miel del Parque, Apícola Las Lechuzas y Calel Apicultura, la Escuela de Educación Agraria N°1, el CEPT N°31 de Pablo Acosta, el CEA N°27 de Tapalqué, la Facultad de Agronomía de Azul (UNICEN) y la comuna.

A continuación, se detalla el cronograma:

Jueves 14

-De 9 a 10:30, apertura de la Semana de la Miel en la sede de INTA Azul (Av. Perón 1015). Presentación del programa de actividades, del curso de iniciación apícola y del concurso de microcuentos.

Viernes 15

-De 10 a 13, cocina con miel a cargo del chef Ariel Gallicchio y estudiantes, en el streaming local “Azul en Red”.

-A las 18, charla “Recomendaciones para el manejo de la colmena en la preparación del receso productivo”, a cargo del técnico apícola Daniel Poffer (INTA Cuenca del Salado – PROAPI), en Av. Perón 1015. Inscripción: https://forms.gle/4xyHV4xJ3VuFQASg9.

Sábado 16

-De 7 a 10, emisión “La miel en tu radio” por FM 92.5 de Azul a cargo de Leandro Frígoli, Andrés Medina y Fabián Russo.

-De 10 a 12, propuesta artística organizada por Patios Abiertos en la Escuela N°17 (Mitre 826).

– De 14 a 16, visita guiada a la sala de extracción y fraccionamiento de Miel del Parque, en el SIPA. Inscripción: https://forms.gle/iYDngsjHaS46S5xo8.

-A las 18, charla “¿Cómo integrar colmenas en la carinata aumenta un 37 % su rendimiento?”, a cargo del técnico apícola Emanuel Orellano (INTA Rafaela – PROAPI Santa Fe). Modalidad presencial en INTA Azul y virtual. Inscripción: https://forms.gle/dMPbafCXjwRAi2mM9.

Domingo 17

-De 7 a 9, participación en el programa radial “Campo y Usted”, por Radio Belgrano AM 570 de Buenos Aires.

Lunes 18

-A las 14:30, taller para niños “Conocé a la abeja”, en el Jardín Sagrada Familia. Además, en la Facultad de Agronomía, actividades con inscripción previa: https://forms.gle/cbiaE9nNBXskA12EA.

-A las 18, charla “Plantas nativas de Argentina con aptitud potencial para la producción apícola”. A cargo de disertantes de la Facultad de Agronomía: Acosta María Cecilia, Pavón Marcos Rolando y Milione Germán Marcelo, Lucas Ingratta, Ceferino Pizzo.

– A las 18:30, charla “Sinergias en el cultivo de espárrago: biofertilización, polinización y calidad de la miel”. Disertantes: Ing. Agr. Karina Díaz y Lic. Leandro Frígoli (Programa de Investigación y Transferencia Tecnológica 03A/257 “Cadena Agroalimentaria Espárrago bajo un enfoque sistémico”)

-A las 19, charla “De la fruta al snack: tecnología y nutrición con miel”. Disertantes: Lic. Mariana Veloso e Ing.Agr. Hernán Godoy.

Martes 19

-A las 10, en la Escuela Secundaria Agraria, charlas de estudiantes sobre variabilidad climática, rol polinizador de las abejas y consumo de miel.

-De 14 a 16, en Av. Chaves y C126, actividad “Apicultor por un día”, con visita guiada al apiario “Miel Las Lechuzas”. A cargo A cargo del apicultor y referente apícola Mariano Chaparro de CEA N°27 de Tapalqué y el Lic. Leandro Frígoli. Inscripción: https://forms.gle/EirxRCYLUaLV9Wt97.

En tanto, en la Facultad de Agronomía, actividades con inscripción previa: https://forms.gle/gPwRoJ8t6pe13AaV8.

-A las 16:30, taller de cata sensorial de miel.Disertante: Soledad Varela de la Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata, INTA PROAPI y Carina Libonatti de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

-A las 17, charla “Desarrollo emprendedor en la cadena de valor de la miel”. Disertantes: Lic. Gisele Oxoby, Cr. Mg Juan Pablo Sottile y Lic. Martina Latasa.

-A las 18, cierre con la presentación del Grupo de Danza Genuina y Comunitaria del taller “Bailemos Folklore” de Cultura UNICEN, a cargo de Lara Idiart. Actividad sin inscripción previa.

Miércoles 20

-De 10 a 12, intercambio de escuelas entre la EESA N°1 y el CEPT N°31 de Pablo Acosta. Durante la jornada se realizará la presentación del Visualizador de UDA de INTA PROAPI en la sede del CEPT N°31.

-De 15:30 a 17, visita guiada a la sala de extracción y fraccionamiento de Miel del Parque, en el SIPA. Inscripción: https://forms.gle/DGEgDvuVEutbs6486.

-De 17 a 18, cierre de la Semana de la Miel con degustación en la sede de Miel del Parque, en el SIPA.