Segunda edición del Ciclo de Peñas “De Azul a Cosquín”

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de una nueva jornada del Ciclo de Peñas “De Azul a Cosquín” que se realizará este sábado 8, en el SUMAC -Av. 25 de Mayo y San Martín-, a partir de las 20:30, con entrada libre y gratuita.

En el escenario se presentarán Fogoneros, Ballet Folklórico Raíces Criollas, Centro de Danzas Nativas Guillermo Villagras, María Julia Del Río, Peñí Mapú, Grupo Vocal Tres Ypico Folklore, Taller Infantil del Centro Cultural ADIFA, Blas Valeri, Libertango, y el dúo Erika y Diego.

Durante el encuentro habrá servicio de cantina, generando un espacio de encuentro, participación y celebración de las tradiciones locales.