sábado 27 de junio de 2026 20.43
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    ¡Se viene una nueva edición de la Expo UNICEN Azul!⁣⁣

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    El próximo viernes 26 de junio, de 9 a 15 horas, te esperamos en el Campus Universitario con stands informativos y charlas sobre las carreras que se dictan en las facultades de nuestra universidad.⁣

    Durante la jornada, vas a poder conocer las propuestas académicas, conversar con docentes y estudiantes, informarte sobre la vida universitaria y descubrir las múltiples oportunidades de formación que ofrece la UNICEN.⁣

    📅 Viernes 26 de junio⁣
    🕘 De 9 a 15 hs⁣.
    📍 Campus Universitario Azul (Av. República de Italia 780)⁣

    La Expo UNICEN reúne toda la oferta educativa de la universidad en un mismo espacio, acercando a estudiantes, familias y docentes información sobre carreras, servicios y experiencias universitarias.⁣

    ¡Te esperamos! 🙌

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