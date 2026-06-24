¡Se viene una nueva edición de la Expo UNICEN Azul!⁣⁣

El próximo viernes 26 de junio, de 9 a 15 horas, te esperamos en el Campus Universitario con stands informativos y charlas sobre las carreras que se dictan en las facultades de nuestra universidad.⁣

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Durante la jornada, vas a poder conocer las propuestas académicas, conversar con docentes y estudiantes, informarte sobre la vida universitaria y descubrir las múltiples oportunidades de formación que ofrece la UNICEN.⁣

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📅 Viernes 26 de junio⁣

🕘 De 9 a 15 hs⁣.

📍 Campus Universitario Azul (Av. República de Italia 780)⁣

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La Expo UNICEN reúne toda la oferta educativa de la universidad en un mismo espacio, acercando a estudiantes, familias y docentes información sobre carreras, servicios y experiencias universitarias.⁣

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¡Te esperamos! 🙌