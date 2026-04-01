    Se viene una nueva caminata nocturna

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    El Municipio de Azul informa que el jueves 23 de abril se realizará una nueva caminata nocturna organizada por la Dirección de Deportes.

    La misma comenzará a las 20 y el punto de concentración será en las Avenida Perón y Costanera.

    Al respecto, quienes participen deberán asistir con linterna y agua. Además, se solicita colaborar con un alimento no perecedero.

    Por consultas e inscripciones acercarse a la Oficina de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o presentarse media hora antes del inicio de la actividad en el lugar indicado.

    Se invita a la comunidad a formar parte de esta propuesta deportiva y recreativa.

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