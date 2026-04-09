Se viene la primera fecha de los Juegos Interbarriales Municipales

El Municipio de Azul recuerda que el 2 de mayo, a las 9:30, en Patio Moreno, se llevará a cabo la primera fecha de los Juegos Interbarriales Municipales, el nuevo programa deportivo impulsado por la Dirección de Deportes.

En esta primera instancia se disputará un encuentro de truco, bajo la modalidad libre en parejas.

La iniciativa contempla además distintas etapas en las que se desarrollarán tejo, básquet 3 vs 3, atletismo, newcom, fútbol tenis en parejas –sub 12 y sub 16- y lanzamiento de tiros dobles por tiempo.

Cabe destacar que las fechas correspondientes a la concreción de cada disciplina serán informadas oportunamente.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas podrán acercarse a la Oficina de Deportes, ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14.