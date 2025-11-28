Se viene la final del Torneo de Skate y BMX

El Municipio de Azul informa que el domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la última fecha del Torneo de Skate y BMX azuleño.

La actividad se desarrollará de 17 a 21, aproximadamente, en la Pista Municipal de Skate y BMX de Azul. Al respecto, las categorías participantes son escuela, amateur y pro.

Cabe recordar que la competencia es organizada de forma conjunta entre las direcciones de Políticas Juveniles y Deportes, y el Movimiento Cínico de la Autogestión (M.C.D.L.A.), con quienes este año se conformó la escuela de la mencionada disciplina deportiva.