Se viene la 3° edición de la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Pablo Acosta

Este mediodía en el Salón de Acuerdos -en conferencia de prensa-, se brindaron detalles sobre la realización de la tercera edición de la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural, la cual tendrá lugar el domingo 12 de octubre en el Paraje Pablo Acosta. La misma se desarrollará desde las 9:30 en el sector del CEPT N° 31 con entrada libre y gratuita.

Dicha actividad es organizada por la Asociación del Centro Educativo para la Producción Total N° 31 junto a la comunidad de Pablo Acosta, con el acompañamiento del Municipio.

En la oportunidad, estuvieron presentes el intendente Nelson Sombra, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, y miembros de la comisión organizadora del festejo.

En principio, el jefe comunal expresó que “con mucho gusto estamos anunciando el tercer encuentro. Es una continuidad de esta fiesta que ha cumplido con todas las expectativas. Han consolidado un equipo de trabajo hermoso, con mucha juventud impulsando este tipo de fiestas. Estamos orgullosos de que este tipo de cosas sucedan en Azul y que cada vez tengan más actividades y congreguen más vecinos y vecinas”.

En tanto, agregó que “esta es una oportunidad para acompañar la fiesta donde congenian la familia urbana y la familia rural, que en realidad es la familia del partido de Azul con distintas características, y para aprender de los demás”.

“Estamos para acompañar este impulso que viene de la juventud y de la familia. Es trascendental el amor y el compromiso con el que lo hacen, que refleja el enorme potencial que radica en nuestra comunidad de Pablo Acosta. Esto tiene que ver con integrarnos como comunidad”– recalcó el mandatario.

Por su parte, Ludmila Fosca, quien forma parte de la comisión, señaló que “después de la pandemia volvimos a conformar el consejo de jóvenes y, a través de un plan de búsqueda, supimos que una de las problemáticas de los chicos del medio rural era la falta de encuentro, ya que estamos lejos y si no es por la escuela no nos vemos. Trabajando con el Consejo de Administración en un proyecto empezamos a hacer lo que hoy es esta enorme fiesta”.

Además, destacó el constante apoyo recibido por parte de la comuna.

Asimismo, Héctor Pitluk, integrante de la organización, manifestó que “la fiesta no tiene fines de lucro, por eso es muy importante el apoyo que nos da el municipio y la compra del bono contribución para afrontar los gastos”.

Por su lado, Barbalarga resaltó que “nosotros acompañamos, pero la Fiesta del Arraigo pertenece al CEPT y a la comunidad de Pablo Acosta, que de manera autogestiva arman su fiesta. Nos invitan una vez por año a vivir este momento y hay que destacar el trabajo de cada uno de ellos que ponen el esfuerzo y el cuerpo, y que además hicieron una evaluación para ir en cada edición dándole más autonomía. Ellos son los protagonistas y este es un ejemplo a seguir”.

En tanto, la funcionaria indicó que próximamente se dará a conocer el horario del transporte que posibilitará a los vecinos y vecinas asistir al evento partiendo desde la Terminal de Ómnibus. Además, en el encuentro funcionará un servicio de estacionamiento asistido por la Municipalidad.

Cabe señalar que la iniciativa contará con artistas en vivo, desfile, feria de productores y artesanos, servicio de cantina, entre otras actividades para toda la familia.

Finalmente, se informa a los artesanos que quieran sumarse a la propuesta, vecinos que deseen acceder a un bono contribución para colaborar con la misma y personas que quieran participar del desfile criollo, que deberán contactarse mediante la cuenta de Instagram @fiestadelarraigo.pabloacosta.