viernes 31 de julio de 2026 8.17
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    Se viene el primer Pre-Azul Rock 2026

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Primer Pre-Azul Rock 2026, que se realizará mañana viernes 31 de julio en la Escuela de Música (Av. Mitre 30) a partir de las 18:30, con entrada libre y gratuita.

    En esta primera jornada se presentarán las siguientes bandas locales: Efecto Colateral, Incoherentes, Frecuencia Negativa y 20 Peso.

    Este encuentro es el primero de una serie de presentaciones que se desarrollarán mensualmente durante el año.

    Los grupos participantes en cada fecha integrarán luego la grilla oficial de la 38° edición del Azul Rock, prevista para los días 26 y 27 de diciembre de 2026.

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