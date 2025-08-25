Se viene el 19° Festival Cervantino de la Argentina

El Municipio de Azul informa que, del 3 al 11 de octubre, se desarrollará en distintos espacios de nuestra ciudad, el 19° Festival Cervantino de la Argentina.

Para comenzar, el viernes 3 se realizarán las 4° Jornadas Pedagógicas Cervantinas, en el Centro de Investigación y Posgrado de la UNICEN, con la participación de Clea Gerber, Federico Jeanmaire, Déborah Kalmar y Pepa Vivanco. En este primer día de Festival, también se presentarán, en el Círculo Médico, Miguel Rep y Marcelo Figueras con “El Quijote y el Eternauta contra los molinos de siempre”.

Para continuar, del 4 al 11, se podrá asistir a actividades comunitarias, educativas, de artes escénicas, música, literatura, charlas y deporte, para ser disfrutadas por la comunidad y quienes visitan la ciudad.

Para seguir informado y conocer el día a día del Festival, se puede seguir la cuenta de Instagram@cervantinoazul