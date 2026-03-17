SE TERMINA EL VERANO Y YA ARRANCAMOS LA TEMPORADA ANUAL EN LA SALITA



3era. Muestra de COMPARTIR CANTANDO presentada por la cantante y docente MABI ESCRIBAL y sus alumnos. Entre todos traen un nuevo repertorio con canciones de diferentes épocas y estilos. En esta oportunidad participan Ariel SORONDO, Carlos BARBERÍA, Claudia BLAS, Daniel NAVAS, Edelmiro MENCHACA, Enzo CRESPO, Franco CIAPPINA LEJARZA, Marcelo ACOSTA, Marti DI BERNARDIi y Penélope CUATROCHIO. Las luces están a cargo de Nico Navas y en el sonido Fabián Goyenetche.

La cita es el próximo domingo 22 de marzo a las 20 hs en LA SALITA, calle Malere 567 (entre Moreno y Av 25 de Mayo). Ya podés reservar tu entrada por WP al 2281 315117. Adelantadas con un considerable descuento. Acompañanos para poder seguir cantando y compartiendo.