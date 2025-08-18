Se seleccionó la propuesta de identidad visual para el Festival Cervantino

El Municipio de Azul informa que se seleccionó la identidad visual para el Festival Cervantino, resultando ganadora la propuesta de Ludmila Ávila.

El logo representa una síntesis entre el legado de Cervantes y la fuerza emocional del arte en sus múltiples formas. Esta construcción conceptual se sustenta en tres elementos fundamentales, teniendo como figura central de la composición la mano de Cervantes como símbolo de su huella autoral, evocando a la creación, la escritura y la humanidad. Es la mano del autor, pero también del artista, el actor, el artesano y el músico.

En tanto, en la morfología de los dedos se representa el cuello que caracterizaba a Cervantes. Como tercer concepto, se coloca superpuesto entre los dedos una pluma que rememora al escritor y su herencia literaria.

Esta identidad busca ser moderna, sintética y fuerte simbólicamente, equilibrando la abstracción con la claridad comunicacional manteniendo una narrativa visual coherente que conecta legado, espacio y emoción. Es una propuesta que busca honrar al autor, al lugar y al arte, destacando el espíritu del Festival Cervantino en Azul desde una mirada histórica, cultural y emocional.

Cabe destacar que el jurado estuvo integrado por Paula Albornoz, Sandra Adams, Elisa Serradel, Silvina Bigalli y Angélica Gómez.