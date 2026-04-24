Se reprogramó la bicicleteada recreativa en Cacharí

El Municipio de Azul informa que la salida recreativa en bicicleta por Cacharí, anunciada oportunamente, se realizará el sábado 2 de mayo a las 14, y no en la fecha y horario originalmente indicados.
La actividad, que tiene como objetivo promover la actividad física y el disfrute al aire libre, tendrá como punto de encuentro el predio del Museo.
El recorrido será de entre 20 y 30 kilómetros, a ritmo tranquilo y con paradas programadas.
La duración de ejecución del trayecto se estima entre una hora y media y tres horas. Se recomienda concurrir con agua.
Las personas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia al 2281-584874.
La propuesta impulsada por la Dirección de Deportes estará coordinada por la profesora Estefanía Crossi.