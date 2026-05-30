Se realizará una nueva edición de la ExpoMiel

El Municipio de Azul informa que viernes 12 y sábado 13 de junio se desarrollará la ExpoMiel 2026 y XXVIII Fiesta Nacional de la Miel, en el predio de la Sociedad Rural, organizada por el Centro de Apicultores de Azul con el acompañamiento de la comuna.

Durante las jornadas se contará con conferencias a cargo de especialistas de renombre, y propuestas recreativas y culturales para toda la familia.

Al respecto, el viernes 12, el predio permanecerá abierto de 11 a 18 con exposición apícola, paseo de compras, patio gastronómico y espacio de juegos infantiles.

En tanto, el sábado 13 las actividades se concretarán de 8 a 18, de la siguiente manera:

-De 10 a 12: “Características de los servicios de polinización en cultivos extensivos”.

-A las 13: inauguración oficial de la XXXVII ExpoMiel Azul – XXVIII Fiesta Nacional de la Miel.

-De 14:30 a 15: presentación del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026, Mar del Plata. A cargo de la Sociedad Argentina de Apicultores y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

-De 15 a 16:30: “Requerimientos y tendencias del mercado mundial de miel”.

Además, el sábado continuarán las atracciones para el público en general y habrá espectáculos musicales, los cuales se detallan a continuación:

-14 hs: Chima Chiodi (infantil).

-15 hs: Nahuel Oíz (candombe).

-16 hs: Canto Azul (folclore).

-17 hs: Bocha Lobosco (cumbia campera).