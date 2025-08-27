    Se realizará la 2° edición del evento “Resistencia Salamónica”

                El Municipio de Azul informa que el sábado 13 de septiembre en el SUMAC- Av. 25 de Mayo, esquina San Martín- se desarrollará la segunda edición del evento cultural denominado “Resistencia Salamónica” impulsado por la Dirección de Políticas Juveniles de la comuna.

                Se trata de un ciclo artístico y musical que celebra la resistencia cultural desde los márgenes, inspirado en la estética monumental y distópica del arquitecto Francisco Salamone.

                Durante la jornada se presentarán diferentes bandas locales de acuerdo al siguiente cronograma:

    -19:40 Castigador

    -20:20 Offshore

    -21:00 Artúa

    -21:40 Hammurabi

    -22:20 El gabinete del Doc. Caligari

    -23:00 Éticos Escépticos

    -23:40 Libremente

                Además, la propuesta incluirá patio cervecero a cargo de la Cooperativa de Cerveceros Azuleños y cantina a beneficio del Centro Universitario Azuleño (CUA).

                Se solicita a los concurrentes asistir con su vaso reutilizable para llevar adelante un festival sustentable y así promover la concientización ambiental.

     Se invita a la comunidad a formar parte de la iniciativa.

