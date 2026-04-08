Se realizará en Azul la propuesta “Había una vez en Brasil”, un espacio de narraciones y taller destinado a niñas y niños a partir de los 4 años.

La actividad tendrá lugar el sábado 11 de abril, de 11 a 13 horas, en el Consultorio Pediátrico, ubicado en De Paula 781.
La propuesta estará a cargo de Mercedes Pugliese y Paula Ronchetti, quienes invitan a recorrer historias, sonidos y colores de Brasil a través de cuentos y actividades participativas.
El encuentro combina narración oral con un espacio de taller, promoviendo la creatividad, la imaginación y el acercamiento a otras culturas de manera lúdica.
El arancel es de $22.000 por participante (con descuentos para hermanos), incluye materiales y requiere inscripción previa al 02281 50 30 15.
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Un viaje de cuentos, colores y música… sin salir de Azul
Llega “Había una vez en Brasil”, una propuesta de narraciones + taller para chicas y chicos a partir de los 4 años.
Un espacio para imaginar, crear y descubrir nuevas historias.
Sábado 11 de abril
De 11 a 13 hs
Consultorio Pediátrico (De Paula 781)
Con Mercedes Pugliese y Paula Ronchetti
Materiales incluidos
Inscripción previa: 02281 50 30 15
Arancel: $22.000 (desc. por hermanos)