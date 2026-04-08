    Se realizará en Azul la propuesta “Había una vez en Brasil”, un espacio de narraciones y taller destinado a niñas y niños a partir de los 4 años.

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    La actividad tendrá lugar el sábado 11 de abril, de 11 a 13 horas, en el Consultorio Pediátrico, ubicado en De Paula 781.

    La propuesta estará a cargo de Mercedes Pugliese y Paula Ronchetti, quienes invitan a recorrer historias, sonidos y colores de Brasil a través de cuentos y actividades participativas.

    El encuentro combina narración oral con un espacio de taller, promoviendo la creatividad, la imaginación y el acercamiento a otras culturas de manera lúdica.

    El arancel es de $22.000 por participante (con descuentos para hermanos), incluye materiales y requiere inscripción previa al 02281 50 30 15.

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    Un viaje de cuentos, colores y música… sin salir de Azul

    Llega “Había una vez en Brasil”, una propuesta de narraciones + taller para chicas y chicos a partir de los 4 años.

    Un espacio para imaginar, crear y descubrir nuevas historias.

    Sábado 11 de abril
    De 11 a 13 hs
    Consultorio Pediátrico (De Paula 781)

    Con Mercedes Pugliese y Paula Ronchetti

    Materiales incluidos
    Inscripción previa: 02281 50 30 15
    Arancel: $22.000 (desc. por hermanos)

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