Se realizará el Prelaborde en Azul

El Municipio de Azul informa que el sábado 8 de noviembre, desde las 12, se realizará, en el Complejo Cultural San Martín, el Prelaborde, certamen selectivo que congrega a artistas inscriptos en diferentes categorías de malambo y danzas tradicionales.

El objetivo del certamen, que se desarrollará en nuestra ciudad, es conformar la delegación bonaerense que competirá en el Festival Nacional de Malambo de Laborde 2026, uno de los festivales folklóricos más importantes de Argentina que se llevará a cabo en enero, en Córdoba.

Además, durante la jornada, que se extenderá por 24 hs, habrá foodtrucks, patio cervecero y un escenario abierto para músicos y bailarines que de forma informal y participativa formarán una peña folclórica argentina.