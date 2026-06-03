Se realizará el 3er Encuentro Cultural Comunitario

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del 3er Encuentro Cultural Comunitario (ECC), que se realizará el domingo 14 de junio, desde las 17, en el Club San José, ubicado en San Carlos y Bolívar.

La propuesta está destinada a artistas visuales, músicos, fotógrafos y talleres de danza, teatro y literatura; y tiene el fin de generar un espacio de encuentro que promueva la diversidad artística, fortalezca la identidad barrial y fomente la participación comunitaria a través de la cultura. Las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa podrán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente link

Por consultas o mayor información, podrán comunicarse con la Dirección de Cultura al teléfono (2281) 512717.