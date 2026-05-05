Se proyectará la película “Fuego” en el Museo López Claro

El Municipio de Azul informa que este jueves 7 a las 20, en el Museo Municipal de Arte López Claro, se proyectará la película Fuego (Avecamour et acharnement), en el marco del ciclo de cine que se motoriza desde el establecimiento con el auspicio de la Asociación Amigos y la coordinación de Alfredo Vivarelli.

Al respecto, las entradas tendrán un valor de $3000 para socios y $5000 para no socios.

La producción francesa de 2022 dirigida por Claire Denis sigue a Sara y Jean, quienes regresan de unas vacaciones intensas y retoman la rutina en la ciudad. La reaparición de François, una figura ligada al pasado de ambos, genera un quiebre en la relación.

La directora aborda los triángulos amorosos desde una mirada centrada en las conductas humanas.

El film de 1 hora y 55 minutos de duración se presentará en su versión original con subtítulos.