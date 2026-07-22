Se proyectará «La Grazia» en el Museo López Claro

El Municipio de Azul informa que mañana jueves, a las 19, en el Museo Municipal de Arte López Claro, se proyectará la película La Grazia, en el marco del ciclo de cine impulsado por la institución con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli.

En la ocasión, las entradas tendrán un valor de $4.000 para socios y de $6.000 para no socios.

El film italiano de 2025 es dirigido por Paolo Sorrentino, quien estrena su última película, una década después de consagrarse con «La gran belleza». Artista clave del presente italiano, conjetura un presidente de la República imaginario que poco tiempo antes de terminar su mandato reflexiona sobre el ejercicio del poder y cuestiones personales, donde su hija aparece como primera receptora de los pensamientos.

El valor de los sentimientos y las lealtades a su cargo atraviesan esta obra recientemente estrenada en Argentina, con la interpretación de Toni Servillo y Anna Ferzetti y una duración de 2 horas y 10 minutos.