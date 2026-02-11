 Se proyectará “La Caja China” en el López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar mañana jueves 12, desde las 20, de un nuevo encuentro del ciclo de cine de verano que se desarrolla en el Museo Municipal de Arte López Claro -ubicado en Av. Mitre 410-

En la ocasión, se proyectará la película “La Caja China” (Chinese Box/Francia-Japón-EE.UU, 1997), dirigida por Wayne Wang y protagonizada por Jeremy Irons, Gong Li y Maggie Cheung. El film se presentará en versión original con subtítulos, en color y tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

La historia transcurre en las semanas previas a la entrega de Hong Kong a China, luego de más de un siglo y medio bajo dominio británico. En ese contexto, un periodista y fotógrafo extranjero registra los últimos días del colonialismo mientras se enamora de la esposa de un poderoso comerciante chino. La película propone una reflexión sobre los vínculos culturales que acercan y al mismo tiempo separan a las personas.

Cabe recordar que la propuesta cuenta con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli.