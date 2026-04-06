Se presentará la programación 2026 de la Radio Pública Municipal

El Municipio de Azul informa que el viernes 10, a las 19, en el Complejo Cultural San Martín, se realizará la presentación de la programación 2026 de la Radio Pública Municipal.

Allí se dará a conocer la nueva grilla de contenidos para el presente año.

Cabe señalar que la propuesta radial permite a instituciones y áreas comunales acercar sus actividades, objetivos e iniciativas a la comunidad.

La misma puede ser sintonizada a través de través del dial 87.9 MHz o de la página web del municipio www.azuldigital.gob.ar.

Se invita a la comunidad a participar del evento.