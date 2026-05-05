Se presentará el libro “Evita Ilustrada por Bonaerenses”

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Evita Ilustrada por Bonaerenses”, que tendrá lugar este sábado 9 a las 20 en el Centro Cultural Don Cipriano (Av. Perón y Cáneva).

La obra constituye una edición colectiva que reúne miradas artísticas y literarias sobre la figura de Eva Perón, con ilustraciones realizadas por creadoras y creadores de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, se destaca la participación de la artista azuleña Laura Roth en la publicación que busca mantener viva la memoria y el legado de Evita.

El encuentro contará además con una reseña literaria a cargo de Victoria Martínez, una reflexión histórica de Angie Levigna, la muestra fotográfica Evita para todos y la intervención musical de Paula Villamayor y Diego Pourte.

La actividad es organizada por el la comuna en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Cultural Don Cipriano.