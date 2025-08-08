Se inauguró la tercera edición de la feria Azul en Letras

Este mediodía en el SUMAC, se realizó el acto inaugural de la feria infantil y juvenil Azul en Letras, en su tercera edición.

La propuesta comenzó esta mañana y se extenderá hasta el domingo, en el espacio ubicado en Av. 25 de Mayo esquina San Martín, con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por la Asociación Cooperadora del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”, con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia. Este año, la temática principal gira en torno a la identidad azuleña y el ambiente en el que se desarrolla.

En la apertura, la artista Magdalena Murra destacó que “el objetivo de la feria es propiciar una intersección fluida entre escritores y lectores, fomentar la descentralización cultural desde una perspectiva federal, sin olvidar estimular el mercado editorial y favorecer las ventas en las librerías, reactivando la lectura, proceso indispensable para el crecimiento intelectual de niños, jóvenes y adultos”.

“Azul en Letras es importante para nuestra ciudad porque permite, a partir de la idea de la Asociación Cooperadora, salir a la comunidad azuleña y a la región, desde lo estrictamente médico y organizacional, a una integración cultural multidisciplinaria”– agregó.

Por su parte, la presidenta de la entidad organizadora Silvia Trussi, manifestó que “nosotras, cuando comenzamos a pensar la posibilidad de hacer una feria infantojuvenil para nuestra ciudad, no lo pensamos solamente para un año, sino que lo soñamos para la ciudad, donde aunque nosotras no estemos, que venga alguien por detrás y sostenga la propuesta. Todos los años nos toca renovar esa promesa en todos ustedes”.

“Este ha sido un año muy difícil para cumplir con esa promesa. A veces no alcanza con la voluntad de unas personas, institución o cooperadora. Para sostener esto en el tiempo se necesita la suma de muchas voluntades, y esas hacen posible que hoy estemos acá celebrando la tercera edición de la Feria del Libro”- añadió.

Finalmente, el intendente Nelson Sombra expresó que “como azuleño me da mucho orgullo que esto suceda. Arrancó con una idea que se quiere sostener en el tiempo y cada momento tiene un contexto diferente que hay que asumir cuando las cosas se complejizan, pero se ha podido sostener esta idea que complementa la labor que hace la cooperadora en términos de salud para que nuestro querido Argentina Diego sea lo que es”.

En la misma línea, señaló que “la mayoría son docentes o exdocentes y se nota la vocación de seguir transformando, juntándonos y educando. Nos dan un impulso enorme para entender que las cosas se pueden hacer mientras haya diálogo, comprensión y objetivos en común. Me siento orgulloso de esta cooperadora; ojalá que los que trasciendan estos tiempos sigan con esta feria que no tengo dudas que continuará, porque se ha creado desde el compromiso, la responsabilidad y el amor”.

A su vez, estuvieron presentes la diputada provincial Laura Aloisi, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, la presidenta del Concejo Deliberante Pilar Álvarez, la directora del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” Silvina Larre, funcionarios municipales, concejales, miembros de dicha Asociación y representantes de instituciones intermedias.

Durante la jornada se entregaron declaraciones de interés municipal; y comunitario por parte del Concejo Deliberante, así como de interés legislativo por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Asimismo, se realizó el tradicional corte de cinta que dejó oficialmente inaugurada la feria, y posteriormente las autoridades recorrieron los stands.

Cronograma de actividades

En tal sentido, se detalla el cronograma de actividades previsto durante el desarrollo de la iniciativa:

Viernes 8

-15. Taller de Origami – Bibliotecas Ronco y AECA.

-15. Rimas para tomar el té, juegos con rimas – Biblioteca Una casita en el Parque.

-15:30. Caminos de la Memoria, taller a cargo del escritor Prof. Jorge Meza.

-15:30. Juanita y el lobo, teatro de títeres – Compañía Titereando S.A.

-16. Plantas nativas y salud, comenzando desde el juego, taller del Proyecto Biocorredores de plantas nativas y relatos – Facultad de Agronomía, UNICEN.

-16. ¿Conocés el impacto del abuso de pantallas en el neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes?, taller – Servicio de Pediatría.

-16:15. Ballet de danzas españolas – Instituto Superior de Danzas de Cristina Sabella y Ximena Gallicchio.

Sábado 9

-15. Alas de papel, taller de arte – Lollipop.

-15.Pintacaritas – Maquillaje infantil.

-15:30. No es una caja, cuentos y juegos de construcción – Jardín Maternal UNICEN.

-16. Danzas urbanas – Escuela de Artística Juanito Laguna.

-16. Presentación del libro Veo Veo 2 – Azul Solidario.

-16:15. La fiesta del cepillo, taller – Servicio de Odontología del Hospital Materno Infantil.

-16:30. Canciones con Mabi Escribal – Danza.

-16:45. Fuera miedoooo, cuentos con monstruos y taller de muñecos – Taller Piedra Libre y grupo Las Muñequeras.

-17. Presentación del libro Pirulo, de la escritora paraguaya Verónica Abente – Azul Solidario.

-17:30. Pipo, spa de mascotas – Compañía Titereando S.A.

-18:30. La dulce voz de Pablo Acosta – Alma Garay y su música.

Domingo 10

-15. Taller de arte – Museo López Claro.

-15. Pinceladas al corazón, taller.

-15:30. Presentación del libro Mi tesoro, junto a su autora Margarita Pagliere – Firma de ejemplares.

-16:15. Morena, la gallinita, selección de la comedia musical del mismo nombre.

-16:30. Fuera miedoooo, taller de literatura y muñecos – Espacio Piedra Libre y Asociación Las Muñequeras.

-17.Pintacaritas – Maquillaje infantil.

-17. Concierto interactivo – Victoria Assinnato e invitados.

-17:15. Historias tejidas, taller a cargo de la antropóloga Agustina Viazzi – Neera Textil.

-17:30. Jazz Group – Escuela de Danzas de Laura Juárez.

-18. Estación Quequén, el viaje infinito, teatro de títeres – Compañía Canapé de Polenta