Se inaugurará la muestra pictórica “Sicilia en Azul”

El Municipio de Azul invita a la comunidad a la inauguración de la muestra pictórica “Sicilia en Azul” de Claudia Cogo, el sábado 16, a las 19, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Av. Perón y España).

La exposición será presentada por el Círculo Siciliano del Azul en conjunto con el Museo Municipal de Arte López Claro.

En la ocasión, se contará con música en vivo a cargo del Sexteto de Cuerdas de la Escuela Municipal de Música bajo la dirección del profesor Ulises Merlos.

Cabe señalar que Cogo es una artista plástica argentina con una destacada trayectoria internacional.

Su propuesta reúne obras inspiradas en su reciente experiencia creativa en la isla italiana de Sicilia.