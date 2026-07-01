Se inaugurará la muestra “Argentina, no lo entenderías” en el López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra “Argentina, no lo entenderías”, del artista Luc Mogni, que tendrá lugar este sábado 4 a las 19:30.

Se trata de una instalación artística integrada por algunos de los personajes más reconocidos del autor, pensados para interactuar con el público.

Desde 2020, el artista argentino desarrolla el proyecto “Esto es Real”, a través del cual retrata situaciones cotidianas bien argentinas enviadas por personas de todo el país mediante las redes sociales.

Cada obra documenta una historia distinta, vinculada a un lugar o un hecho determinado, destacando la creatividad y el costado positivo de cada escena con una mirada que combina humor y elementos bizarros, al tiempo que refleja la actualidad y las costumbres argentinas.

Además, cada cuadro contará con un código QR que permitirá conocer la historia real detrás de la obra.