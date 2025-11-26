Se hará la jornada cultural “Territorio Salamone”

El Municipio de Azul informa que el sábado 6 de diciembre desde las 14, se realizará la jornada cultural denominada “Territorio Salamone”.

La actividad que se llevará a cabo en el Centro de Interpretación y en la Portada del Cementerio de Azul, contará con feria de artistas locales, rincón didáctico para infancias, ceremonia de donación de una obra mural, exposición “Memorias Nuevas de este suelo” de Agus Viazzi, música en vivo, presentaciones de libros y cantina.

Cabe recordar que la misma tiene como eje recorrer el legado de Salamone desde múltiples perspectivas, transformando la arquitectura monumental en un catalizador de creatividad, reflexión y aprendizaje colectivo.

Se invita a la comunidad a participar de la iniciativa.