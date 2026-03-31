Se hará el concurso de pesca “Ciudad de Azul”

El Municipio de Azul recuerda que el domingo 19 de abril se realizará el concurso de pesca “Ciudad de Azul” en el sector de Playa Grande del Balneario Municipal.

Al respecto, la actividad se llevará a cabo entre las 10 y las 16 y se competirá a mayor pesaje en las categorías damas, cadetes y general.

Para participar, se le solicita a los concurrentes colaborar con un litro de leche larga vida. Lo recaudado será donado al comedor Caritas Felices.

Al respecto, la inscripción puede realizarse en la Dirección de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o bien presentándose el mismo día del evento, una hora antes del inicio, en el lugar indicado. Cabe señalar que la iniciativa es motorizada de manera conjunta por la