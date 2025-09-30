Se exhibe la muestra “Museo Rodante – Colección en Movimiento” en el López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a visitar la muestra “Museo Rodante – Colección en Movimiento”, que se exhibirá hasta el 2 de noviembre en el Museo López Claro (Avda. Mitre 410), en el marco de los 30 años de la institución municipal de arte.

La misma podrá ser visitada de martes a viernes de 8 a 18; sábado y domingo de 16 a 19.

Cabe recordar que la producción reúne obras de reconocidos artistas como Lorenzo Gigli, Raúl Lozza, Mane Bernardo, César López Claro, Laura Binder, Oscar Levaggi, Anita Payró, Raquel Forner, Sandra Guascone, Elsa Santanera, Magdalena Milomes, Manuela Col Cárdenas y Dalmiro Rebolledo, entre otros, pertenecientes al Museo provincial de Bellas Artes.

Asimismo, se exponen piezas de Emilio Reato, Clorindo Testa, Omar Gasparini y Renata Schussheim, integrantes del patrimonio del establecimiento local.

Dicha propuesta tiene como finalidad divulgar, preservar y expandir las formas de identidad, la imaginación y la memoria colectiva. A través de este recorrido itinerante, las obras adquiridas por el Estado bonaerense viajan por distintos municipios proponiendo una reflexión sobre el valor de los patrimonios, la historia del arte y el rol de las imágenes en el debate sobre la soberanía.