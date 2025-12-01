Se encuentra abierta la inscripción para el taller de producción audiovisual

El Municipio de Azul informa que ya está abierta la inscripción para el taller de producción audiovisual (foto y video) impulsado por la Dirección de Políticas Juveniles.
El mismo se dictará en el Centro Juvenil Casa Juve -Colón 224- y estará a cargo del videógrafo Miguel Merloz.
Durante los encuentros se trabajará sobre grabación, herramientas de edición y plataformas digitales.
Cabe señalar que la capacitación comenzará a desarrollarse este mes, los días martes, de 10 a 12 por la mañana y de 14 a 15 será el turno de la tarde.
La propuesta está dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años. Quienes deseen participar podrán inscribirse al (2281)660495.