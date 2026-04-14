Se encuentra abierta la inscripción a capacitaciones online sobre producción

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de las capacitaciones online gratuitas sobre producción. Las mismas son destinadas a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y potenciar sus proyectos.

Dicha propuesta es impulsada por la Coordinación de Empleo y Capacitación de la comuna a través de plataformas gubernamentales.

Se trata de cursos son 100% virtuales, sin límite de edad, y abordan temáticas vinculadas al mundo del trabajo y el emprendedurismo. Al respecto, se ofrece inteligencia artificial para emprendedores y pymes, herramientas para emprender, introducción a las habilidades blandas y manipulación de alimentos.

Las mismas podrán cursarse desde Punto Digital, los días jueves o viernes, en el horario de 9:30 a 13. Desde allí se facilitará el acceso a los contenidos virtuales.

Las personas interesadas tienen tiempo de inscribirse en forma presencial, hasta este viernes 1, en la Oficina de Empleo (San Martín N°612), en el horario de 9 a 13.

Para obtener más información, pueden acercarse a la sede de Punto Digital, también ubicada en la dirección indicada.