Se dictará un curso de barbería en el Centro Juvenil Casa Juve

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del curso de barbería impulsado por la Dirección de Políticas Juveniles.

El mismo comenzará el miércoles 15, estará a cargo de Evelyn Nievas y se desarrollará dichos días de 9 a 11 y también los lunes de 18:30 a 20:30 en el Centro Juvenil Casa Juve – Colón 224-.

Durante la capacitación gratuita se abordarán contenidos teóricos y prácticos, tales como herramientas de la profesión, análisis de la fisionomía, tipos y clases de cabello, técnicas de corte (clipper, tijera, peine), diseño de barba, cejas y perfilados.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo comunicándose a través del teléfono 2281-660495 o contactándose mediante la cuenta de instagram @juventudes.azul.