Se desarrolla la Semana de la Miel

En el marco de la Semana de la Miel 2026, que comenzó el pasado jueves y se extenderá hasta mañana miércoles 20, Día Mundial de las Abejas, se desarrollan diversas acciones bajo el lema de este año “Sumale miel a tu vida”.

Cabe señalar que durante la jornada inaugural se presentó el cronograma de actividades y se anunció la realización de un curso de iniciación apícola y un concurso de microcuentos destinado a estudiantes. Además, se entregó el decreto que declara la edición de interés municipal.

Posteriormente, se concretó una clase de cocina con miel a cargo del chef Ariel Gallicchio junto a estudiantes, transmitida a través del streaming local Azul en Red.

A lo largo de la semana también se llevaron adelante charlas y capacitaciones, entre ellas “Recomendaciones para el manejo de la colmena en la preparación del receso productivo” y “¿Cómo integrar colmenas en la carinata aumenta un 37 % su rendimiento?”, con la participación de especialistas del sector.

A su vez, tuvieron lugar intervenciones en radios locales para difundir las actividades y compartir información sobre la importancia de la apicultura y el consumo de miel. En tanto, en establecimientos educativos se desarrollaron propuestas artísticas y recreativas, como el taller infantil “Conocé a la abeja”, en el Jardín Sagrada Familia.

Otra de las iniciativas destacadas fue la visita guiada a la Sala de Extracción y Fraccionamiento de Miel del Parque, ubicada en el SIPA, con traslado gratuito brindado por el municipio.

Ayer, en la Facultad de Agronomía de la UNICEN, se hicieron las instancias tituladas “Plantas nativas de Argentina con aptitud potencial para la producción apícola” y “De la fruta al snack: tecnología y nutrición con miel”.

Durante la jornada de hoy se desarrollaron en la Escuela Secundaria Agraria exposiciones de estudiantes sobre variabilidad climática, el rol polinizador de las abejas y el consumo de miel. Además, se lleva a cabo la actividad “Apicultor por un día”, con una visita guiada al apiario Miel Las Lechuzas.

Actividades de hoy martes 19

En tanto, a la tarde en la Facultad de Agronomía, habrá actividades con inscripción previa: https://forms.gle/gPwRoJ8t6pe13AaV8.

-A las 16:30, taller de cata sensorial de miel. Disertante: Soledad Varela de la Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata, INTA PROAPI y Carina Libonatti de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

-A las 17, charla “Desarrollo emprendedor en la cadena de valor de la miel”. Disertantes: Lic. Gisele Oxoby, Cr. Mg Juan Pablo Sottile y Lic. Martina Latasa.

-A las 18, cierre con la presentación del Grupo de Danza Genuina y Comunitaria del taller “Bailemos Folklore” de Cultura UNICEN, a cargo de Lara Idiart. Actividad sin inscripción previa.

Mañana miércoles 20

-De 10 a 12, intercambio de escuelas entre la EESA N°1 y el CEPT N°31 de Pablo Acosta. Durante la jornada se realizará la presentación del Visualizador de UDA de INTA PROAPI en la sede del CEPT N°31.

-De 15:30 a 17, visita guiada a la sala de extracción y fraccionamiento de Miel del Parque, en el SIPA. Inscripción: https://forms.gle/DGEgDvuVEutbs6486.

-De 17 a 18, cierre de la Semana de la Miel con degustación en la sede de Miel del Parque, en el SIPA.

En la ocasión, se ofrecerá transporte hacia el SIPA.

Acerca de la Semana de la Miel

Se recuerda que dicha propuesta es organizada por INTA Azul – EEA Cuenca del Salado, INTA PROAPI, el Centro de Apicultores de Azul, las firmas Miel del Parque, Apícola Las Lechuzas y Calel Apicultura, la Escuela de Educación Agraria N°1, el CEPT N°31 de Pablo Acosta, el CEA N°27 de Tapalqué, la Facultad de Agronomía de Azul (UNICEN) y la comuna.

La misma tiene como objetivo promover el consumo de miel, concientizar sobre la importancia de las abejas y la polinización para la biodiversidad, y poner en valor la producción apícola regional.