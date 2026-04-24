Se desarrolla la ExpoEducar 2026

En el SUMAC se lleva a cabo la iniciativa de promoción académica ExpoEducar 2026, que acerca la oferta educativa superior, universitaria y de formación profesional del Partido y la región, habilitando la posibilidad de incorporar alumnos a los establecimientos.

La propuesta se extenderá hasta las 17 y es abierta a la comunidad, aunque está especialmente destinada a estudiantes del último año del nivel secundario local.

En ese marco, esta mañana tuvo lugar la inauguración del evento, que contó con la participación del intendente Nelson Sombra, la senadora bonaerense Inés Laurini, funcionarios municipales, concejales, integrantes de organizaciones públicas y privadas, autoridades y comunidad educativa.

La apertura estuvo a cargo del jefe comunal, quien al dar la bienvenida expresó que “esta es una jornada muy importante para ustedes en este momento bisagra que todos y todas hemos pasado cuando terminamos la secundaria y hay que elegir lo que cada uno quiere”.

“Es una decisión muy difícil. Tienen que tener pensar en su vocación, lo que les haga sentir bien y cómodos. Hoy hay un problema económico en el país que en muchos casos imposibilita tener una carrera en otra ciudad, pero acá la oferta es enorme, más de 100 entre cursos, talleres y carreras”– reflexionó.

Además destacó que “no hay que estar pensando la carrera que les dé más dinero, sino la actividad que les dé más placer porque de eso se trata la vida. La posición económica llega con esfuerzo, con constancia y coherencia pero de lo que ustedes sienten y quieren. Ojalá que eso que quieren esté acá en Azul”.

Por su parte, el jefe distrital de Educación David Díaz, manifestó que “este es un momento fundamental en sus vidas en términos generales y académicos. Les recomiendo que presten atención a lo que Azul tiene para ofrecerles, que es mucho y de calidad”.

“Tenemos opciones privadas y de gestión estatal. Hagan preguntas, averigüen las propuestas que cada una de estas instituciones tiene y que con mucha calidad ofrecen. Deseo que puedan llevarse la información pertinente para una toma de decisiones responsable”- agregó.

En tanto, agradeció la participación de los establecimientos de nivel superior y la organización del Municipio, a través de la Dirección de Políticas Juveniles.

En la oportunidad, el mandatario recorrió junto al secretario de Educación, Cultura y Juventud Juan José Zurro y a la directora del área Agustina Maciel los stands, donde dialogó con educadores y estudiantes sobre las opciones formativas y sus expectativas y participó de las experiencias que algunos de los espacios disponen.

Cabe señalar que las instituciones presentes son CFL N° 401 y N° 402, EDDIS, los institutos Santo Tomás y de Formación Docente N° 2, los institutos superiores N° 156 y N° 157, el Arsenal Naval Azopardo, el Hogar Agrícola, la Escuela de Psicología Social de Azul, Bellas Artes y las facultades de Derecho y Agronomía de la UNICEN.