Se anunció el programa “Marzo por la Memoria”

Integrantes de las instituciones que componen el comité organizador del programa “Marzo por la Memoria” anunciaron, esta mañana, la agenda de actividades que se pondrá en marcha este sábado y que comprende una diversidad de iniciativas en Tandil, Vela, Azul y Olavarría.

“Este año, con motivo de conmemorarse el 45° aniversario del golpe de Estado que instauró en nuestro país la dictadura cívico-militar, hemos organizado en conjunto diversas propuestas que tienen como propósito la difusión y promoción de los derechos humanos, haciendo hincapié en la Memoria, la Verdad y la Justicia”, sostuvo María Nazábal, responsable del Área de Derechos Humanos de la UNICEN. “Al igual que el año anterior, la pandemia nos configura un escenario particular. A nivel nacional, los organismos de derechos humanos han decidido no realizar convocatorias ni actividades masivas, en virtud de la situación epidemiológica que atraviesa el país. Por esa razón, intentamos -apelando a los cuidados y protocolos necesarios- ser lo más creativos posible para seguir contribuyendo a reconstruir la memoria histórica de lo que sucedió durante la dictadura y, en particular, en nuestra ciudad”, agregó Nazábal.

Uno de los aspectos novedosos en la programación 2021 es la presencia del ciclo “Cultura en red. Construimos Memoria”. “Desde el Área de Cultura de la UNICEN se generó una convocatoria que tiene como protagonistas a los centros sociales y culturales. En cada uno de ellos se van a realizar distintas actividades culturales. Durante 2020, estos espacios se articularon en busca de una estrategia colectiva que les permitiera paliar el contexto de crisis que abrió la situación sanitaria. La idea es que puedan trabajar en red con iniciativas que contribuyan a visibilizar y trabajar la Memoria, la Verdad y la Justicia, a través del arte y la cultura”, destacó asimismo, la coordinadora de Cultura de la UNICEN, Sofía Chéves.

24 DE MARZO: DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

TANDIL

La agenda de actividades y propuestas que componen “Marzo por la Memoria” está organizada de manera conjunta por UNICEN sede Tandil: ABRA, Secretaría de Extensión, Área de Cultura, Área de Derechos Humanos, Centro de Documentación IGEHCS, Facultad de Arte, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Exactas, FUCPBA y Universidad Barrial; ADUNCE, ATUNCPBA; UNICEN sede Azul; UNICEN sede Olavarría; grupo Memoria por la Vida en Democracia, Mesa Intersindical de Tandil, Equipo de Acompañamiento a Víctimas, Testigos y Querellantes en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad; Conservatorio de Música Isaías Orbe, IPAT (Instituto de Profesorado de Arte de Tandil); FM El Muro; “Cultura en red” (espacios comunitarios y culturales).

Programación

Sábado 20

11, en Yrigoyen y Uriburu: recolocación de la Baldosa por la Memoria de Daniel Reynaldo Medina, por parte del grupo Memoria por la Vida en Democracia.

18, en la fábrica recuperada Ronicevi (Av. Falucho 950): proyección del documental “Mónica González Belio: en busca de la tierra sin mal”, a cargo del Muro Radio y Grupo Memoria por la Vida en Democracia.

21, en el Teatro Municipal del Fuerte (Fuerte Independencia 360): obra teatral “Etiopía”, de Mariana Mazover. Las entradas se retiran en boletería del teatro, de martes a viernes de 11 a 14 y de 17 a 21.

Sinopsis: en el mundo de Etiopía, reviven ojitos de vidrio y botones, con la esperanza de jugar con su dueña Herminia. La comandante Brumaria y su subcomandante Germinal planearán como poder revolucionar el aire con sus gritos, en busca de la verdad. Con dirección de Juan Pablo Rojas, actúan Giovanna Latella y Josefina Loustanau.

Lunes 22

11: presentación del Mapa Regional de la Memoria, a cargo de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

19: “Relatos y vivencias del Siluetazo”, charla abierta con el fotógrafo Eduado Gil, organizada por el IPAT. Se transmitirá en vivo por Plataforma Meet: meet.google.com/svo-wqoc-nic

Martes 23

20, en Plaza Independencia: Vigilia del grupo Memoria por la Vida en Democracia.

-Actuación del Trío de Mujeres

-Presentación del Conjunto de Guitarras de la UNICEN, con intervención sobre los poemas “Desde la cárcel”, a cargo de la Secretaría de Extensión y el Área de Cultura.

-Intervención teatral a cargo del grupo Cubo, colectivo de intervenciones urbanas.

-Muestra “Reminiscencias”, de Rodrigo Achaval y Juan César. Intervención que tiene como objetivo profundizar la percepción en torno al vínculo entre arte y memoria, utilizando al lenguaje artístico como dispositivo de conocimiento para generar nuevas líneas reflexivas en torno a los modos de construcción de memoria. Con la técnica de impresión 3d, los autores realizaron una serie de cubos lumínicos con los rostros de 10 detenidos desaparecidos de Tandil.

-Intervención de video mapping, a cargo de Guillermo Dillon del Centro de Investigaciones Dramáticas de la Facultad de Arte.

21, en el Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 342): lectura del texto teatral “Limpieza”, por la Biblioteca de Dramaturgias de Provincias, con dirección de Julia Lavatelli.

-A as 0 se rodeará la Pirámide de la Plaza con las fotos de les compañeres detenides desaparecides.

Miércoles 24

10:30, en Vela: colocación de Baldosa por la Memoria de Mónica González Belio en la EP Nro. 13 por parte del Grupo Memoria por la Vida en Democracia.

14, en Plaza Santamarina (frente al Hospital Municipal): intervención teatral a cargo del Colectivo Artístico Concha.

17, en la Plaza Independencia: Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

-Taller del Equipo de Acompañamiento a Víctimas, Testigos y Querellantes de los Juicios por delitos de Lesa Humanidad.

-Presentación del Coro de la UNICEN del repertorio de canciones prohibidas.

-Muestra “Reminiscencias”, de Rodrigo Achával y Juan César.

19, en el Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 342): transmisión en vivo del Programa Radial «Gestos Erróneos» El Muro Radio 102.5. MHz.. Homenaje poético a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo – Belgrano 342.

Durante todo el mes

-Programación especial de ABRATV, con producciones locales sobre memoria y derechos humanos: documentales; entrevistas; nuestros sitios de memoria; y otros. Todos los contenidos se pueden ver en señal de ABRATV en la TDA 29.1 y en la plataforma www.abratv.com.ar

La organización de “Marzo por la Memoria” también se suma a la campaña “Plantamos Memoria” invitando a plantar especies nativas en memoria de les 30.000 detenides desaparecides. Se pide a quienes participen, que registren la acción y el 24 se suba a las redes sociales con los hashtags #45AñosDelGolpeGenocida #PlantamosMemoria.

– “Cultura en Red, construimos memoria” – Espacios y Centros Culturales de Tandil tejen redes y proponen un circuito cultural con diferentes propuestas artísticas recuperando la memoria viva de nuestros pueblos, la verdad y la justicia.

– Se invita también a visitar el canal de YouTube “Tandil por la Memoria”, donde se han recolectado distintas producciones audiovisuales.

*Foto de portada: Escultura “El Broche” de José Ambrosio Rossanigo. Fotografía de Sol Bianchini.

#NOS CUIDAMOS ENTRE TODES

Pedimos que toda participación se realice con los máximos recaudos y siguiendo los protocolos del Distanciamientos Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), uso de barbijo y sanitizantes.