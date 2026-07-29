viernes 31 de julio de 2026 8.16
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     Se abre la inscripción al Taller de Fileteado en la Escuela de Platería

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    El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Fileteado, una propuesta artística que comenzará en agosto y se desarrollará en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, ubicada en la sede de la Estación del ex Ferrocarril Roca.

    El curso estará a cargo de la artesana Verónica Prause, quien guiará a los participantes en el aprendizaje de este estilo pictórico tradicional argentino, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

    Las clases se dictarán los lunes de 10 a 11:30 y se trabajará sobre diversos soportes como cerámica, vidrio, madera, entre otros, permitiendo explorar la riqueza y versatilidad del fileteado.

    La inscripción se realiza en la Escuela de Platería, de lunes a viernes de 8 a 14, donde se brindará mayor información sobre la propuesta.

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