 Se abre la inscripción al Taller de Fileteado en la Escuela de Platería

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Fileteado, una propuesta artística que comenzará en agosto y se desarrollará en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales, ubicada en la sede de la Estación del ex Ferrocarril Roca.

El curso estará a cargo de la artesana Verónica Prause, quien guiará a los participantes en el aprendizaje de este estilo pictórico tradicional argentino, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Las clases se dictarán los lunes de 10 a 11:30 y se trabajará sobre diversos soportes como cerámica, vidrio, madera, entre otros, permitiendo explorar la riqueza y versatilidad del fileteado.

La inscripción se realiza en la Escuela de Platería, de lunes a viernes de 8 a 14, donde se brindará mayor información sobre la propuesta.