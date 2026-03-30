Reprogramación del taller de compostaje

El Municipio de Azul informa que, ante el pronóstico de lluvia para mañana, se reprogramó el taller de compostaje que iba a realizarse en la Escuela Nº 13.

El mismo tendrá lugar el martes 7 de abril a las 14, en el establecimiento escolar ubicado en Maipú Norte N°0150.

Durante el encuentro las personas que se inscribieron para participar recibirán una compostera plástica de 60 litros para comenzar o continuar con dicha práctica, promoviendo la reducción de residuos orgánicos y facilitando la correcta separación de los materiales reciclables.