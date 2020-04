Copiamos a continuación el REGLAMENTO de la BECA SOLIDARIA DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES para artistas en el marco de la emergencia económica por la pandemia de coronavirus:

MARCO GENERAL

El FONDO NACIONAL DE LAS ARTES convoca de forma excepcional a la “Beca Solidaria FNA” a integrantes de la comunidad artística argentinos y/o extranjeros que residan legalmente en el país desde hace más de dos años, con el objeto de apoyar la continuidad y el desarrollo de actividades artísticas, culturales y/o profesionales y de mitigar los efectos sociales y económicos que afectan a los trabajadores de la cultura en el marco de la emergencia sanitaria que obligó al aislamiento preventivo ordenado por el Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

El monto a otorgar será de hasta CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) por cada una de las becas.

Las disciplinas que quedan comprendidas en la presente convocatoria son:

· Artesanías

· Artes Escénicas

· Artes Visuales

· Arquitectura

· Audiovisuales

· Diseño

· Letras

· Música

· Patrimonio

OBJETIVOS

Apoyar a artistas y trabajadores de la cultura en el marco de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa la República Argentina.

Otorgar financiamiento a aquellos integrantes de la cadena de producción cultural del país que estén transitando dificultades económicas o hayan visto mermar su actividad producto de la situación de crisis actual.

REGLAMENTO

ARTÍCULO 1º.- LLAMADO A CONCURSO

El FONDO NACIONAL DE LAS ARTES convoca de forma excepcional a integrantes de la comunidad artística argentinos y/o extranjeros que residan legalmente en el país hace más de dos años, a la “Beca Solidaria FNA”, con el objeto de apoyar la continuidad y el desarrollo de actividades artísticas, culturales y/o profesionales y de mitigar los efectos sociales y económicos que afectan a los trabajadores de la cultura en el marco de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa la República Argentina.

ARTÍCULO 2º – INSCRIPCIÓN

Se establece como período de inscripción del 1° de abril de 2020 al 23 de abril de 2020.

La inscripción podrá realizarse exclusivamente en forma virtual en la plataforma del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES: https://plataforma.fnartes.gob.ar/.

ARTÍCULO 3º – REQUISITOS

– Formulario de solicitud de inscripción en el que conste la descripción de las actividades artístico-culturales y/o profesionales realizadas en los últimos tres meses y el perjuicio que tuvo la emergencia económica y sanitaria en el desarrollo de éstas. Podrá adjuntarse material que documente situaciones de vulnerabilidad, merma de actividad artística y/o profesional, cancelación de eventos, festivales, shows, recitales, obras de teatro y danza, rodajes y presentaciones de libros, caída de la productividad y discontinuidad de proyectos por razones económicas, financieras o de fuerza mayor.

– Currículum Vitae.

– Copia de D.N.I. argentino.

– Antecedentes (podrá adjuntar imágenes digitalizadas y/o escanear los certificados de estudios, programas, catálogos de exposiciones, referencias, críticas, fotografías y diapositivas de las obras, videos, DVD, demos, partituras).

– Plan de gastos, especificando monto solicitado y la justificación del mismo, detallando los rubros a los que van a ser destinados, con sus importes correspondientes. No podrá superar la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) en relación con la parte imputable al FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

– Los importes deberán ser expresados en pesos argentinos

– Si los archivos, videos, imágenes y/o demos superan el tamaño especificado en la plataforma virtual podrá presentarse un link o enlace al sitio donde se encuentran alojados los contenidos

ARTÍCULO 4º. – RESTRICCIONES

. Cada postulante podrá realizar una sola presentación.

. Se aceptarán sólo proyectos individuales.

– No podrán presentarse proyectos duplicados, registrados en la plataforma por diferentes postulantes. En ese caso se desestimarán las presentaciones efectuadas.

– No podrán postularse las personas que durante el año 2019 hayan obtenido una beca (Creación, Formación y Circulación y Promoción, individual o grupal) o hayan sido premiados en un concurso dentro de cualquier convocatoria del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

– No serán tomadas en cuenta las solicitudes de beneficiarios de años anteriores de algún programa del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES que no hayan cumplido con los compromisos adquiridos, en los plazos estipulados según la reglamentación vigente.

– Quedan excluidos de esta convocatoria los funcionarios y el personal de planta permanente y contratado que se desempeñe en el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

– No podrán participar quienes tengan relación de parentesco hasta el segundo grado consanguíneo y/o de afinidad con algún miembro del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

ARTÍCULO 5º – JURADO

La selección de los becarios estará a cargo de un Jurado constituido por especialistas de reconocida trayectoria que tomará en cuenta principalmente las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la emergencia sanitaria (Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional)

El Jurados dará a conocer su dictamen dentro de los TREINTA (30) días de haberse constituido, mediante un Acta con la nómina de seleccionados, que será elevada al Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES para su consideración y aprobación. Para el caso que no logre reunirse el Directorio, la presidenta del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES resolverá ad-referéndum del Directorio.

ARTÍCULO 6º.- RESULTADOS. ACREDITACIÓN DEL BENEFICIO

El listado de beneficiarios será publicado en la página web www.fnartes.gob.ar quienes comunicarán en la plataforma del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES su aceptación, dentro de los DIEZ (10) días corridos de la notificación. Vencido dicho plazo quedará sin efecto la adjudicación de la beca.

Los becarios que hayan resultado seleccionados recibirán el importe mediante una transferencia bancaria a una cuenta propia. A tal efecto, se les proveerá del “Formulario de Alta de Beneficiario” para que informen su situación actualizada ante la A.F.I.P. e indiquen el número de Cuenta Bancaria Única (CBU) y el CUIT y/o CUIL. No se realizarán transferencias a cuentas de terceros salvo excepciones debidamente documentadas.

ARTÍCULO 7°.- PAGOS

Cada beneficiario recibirá una beca por un importe de hasta CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-), que se abonará en un solo estipendio.

Cada pago se hará en la medida que esté debidamente presentada la documentación detallada en el Artículo 6º y el beneficiario cuente con alta de beneficiario y CBU activos. La transferencia de los montos se realizará dentro de los QUINCE (15) DÍAS de remitido el trámite a la Gerencia de Operaciones del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

ARTÍCULO 8°.- CUMPLIMIENTO DE BECA

Al finalizar la beca, cada beneficiario deberá acreditar el destino de los fondos obtenidos y presentar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días, un informe y toda otra documentación relacionada con la realización de la beca otorgada, según corresponda.

El beneficiario no podrá modificar el destino de la beca; si por alguna razón de fuerza mayor no pudiera cumplimentarla de acuerdo con lo previsto deberá presentar una nota explicando su situación, la que será elevada al Directorio para su consideración.

ARTÍCULO 9º.- DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Por el hecho de participar en esta convocatoria, los postulantes prestan su conformidad, en caso de resultar seleccionados, para que se difunda su nombre y una sinopsis de su postulación, en el modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que determine el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES por tiempo indefinido o instituciones autorizadas por éste, excluyendo toda otra utilización que persiga fines comerciales.

ARTÍCULO 10º.- DERECHOS DE AUTOR

La simple inscripción a la presente convocatoria equivale a una declaración jurada de los participantes afirmándose como autor legítimo de la postulación.

Los participantes declaran estar expresamente autorizados y tener todos y cada uno de los derechos necesarios para su uso y/o exhibición y/o ejecución pública y/o adaptación, garantizando la indemnidad al FONDO NACIONAL DE LAS ARTES frente a eventuales reclamos que terceros pudieran articular.

ARTÍCULO 11°- DERECHOS DE IMAGEN.

Los postulantes autorizan al FONDO NACIONAL DE LAS ARTES a utilizar la información que provean al presente concurso y la totalidad de las imágenes y sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o sesiones de fotografía y/o cualquier otro medio técnico, en el marco de las actividades llevadas adelante durante la presente convocatoria, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo pero sin limitarse a material periodístico, avisos publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet, representaciones televisivas y/o de radiodifusión, material promocional y demás gráficas e imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero, con la única limitante de aquellos usos que pudieran afectar el derecho al honor.

Dicha autorización comprende, pero no se limita, al derecho de comunicación al público, dejando constancia que las imágenes obtenidas en el marco de las actividades llevadas adelante por la presente convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el Art. 56 de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

En todos los casos será mencionado el nombre del autor.

ARTÍCULO 12º.- SANCIONES

En caso de incumplimiento a las cláusulas del presente reglamento el Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES podrá aplicar las siguientes sanciones:

Dejar sin efecto la beca.

Suspender la beca.

Exigir el reintegro total de lo percibido.

Inhabilitar al becario, por el tiempo que el Directorio fije, para postularse como beneficiario de las actividades del Organismo.

ARTÍCULO 13º.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

El solo hecho de presentarse a optar por los beneficios de la presente convocatoria implica por parte de los postulantes, la aceptación de todas las normas del reglamento

ARTÍCULO 14º.- IMPREVISTOS

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por el Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.