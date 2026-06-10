Recordando a Gardel: jornada homenaje

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la jornada denominada “Recordando a Gardel”, que se realizará el miércoles 24 de junio con una programación especial en homenaje al máximo referente del tango, Carlos Gardel.

La actividad comenzará a las 11 en Plaza Francia, con un acto conmemorativo acompañado por el Ensamble Azulado. A las 17, en el Salón Cultural, se hará una clase abierta multinivel de tango a cargo del profesor Alejandro Lazzaro, reconocido por su destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Finalmente, a las 20 en Merme’s, tendrá lugar un espectáculo de música en vivo con Nery Burgos y el Ensamble de Guitarras del Municipio de Azul.

Acerca de Lazzaro

Alejandro Lazzaro ha sido ganador de la preliminar de Pinamar 2016 y de la preliminar Azul 2019 para el Mundial de Tango, además de consagrarse campeón de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría Milongueros del Mundo en 2017. Fue finalista en cuatro Mundiales de Tango -categoría pista- en los años 2016, 2021, 2023 y 2025, y ha realizado giras junto a la prestigiosa bailarina Alejandra Mantiñán por Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, República Checa, Italia, Portugal, Rusia y Bulgaria.