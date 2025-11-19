En el marco de los 40 años del Juicio a las Juntas, la Facultad de UNICEN lleva adelante un ciclo de actividades con el objetivo de reflexionar sobre este hecho histórico y su impacto en la consolidación democrática y en la defensa de los derechos humanos.

Es por eso que la Facultad de Derecho organiza e invita a participar del “Reconocimiento y Diálogo” con Ricardo Gil Lavedra, Integrante del Tribunal que intervino en el Juicio a las Juntas, el próximo viernes 28 de noviembre a las 18 hs en el Concejo Deliberante de Azul, Calle Hipólito Irigoyen 424 planta alta.

Auspician: Concejo Deliberante de Azul, Municipalidad de Azul, Colegio de Abogados de Azul y Colegio de magistrados y Funcionarios Departamental Azul y Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul.

La actividad es abierta y gratuita a toda la comunidad.