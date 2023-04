¿Qué está pasando con el Coro Municipal?

«Nos encontramos en el mes de abril y a pesar de que ya funcionan un buen número de talleres, la Dirección de Cultura no solo ha omitido la convocatoria de un director y de coreutas para el Coro Municipal sino que, ante el requerimiento de algunos interesados, ha demostrado no tenerlo entre sus proyectos.

La elección de un Director, la selección de voces y el armado de un repertorio, requieren de un tiempo que no permite dilaciones, por lo menos si la intención de la Dirección de Cultura es mantener un emprendimiento con más de 30 años de trayectoria, o solo se trata de otro de los logros que veremos desaparecer