Puericultoras brindaron una charla-taller en la Casa Cultural de la AECA

En la tarde del lunes, las Puericultoras Renata Peralta Lorenzi y Elina Zacarías Di Tullio, llevaron a cabo en la Casa Cultural de la Asociación Empleados de Comercio del Azul una charla-taller sobre lactancias deseadas abierta para toda la comunidad.

En el marco de los encuentros de interés comunitario que viene realizando la entidad hace años, las especialistas propusieron un lugar de encuentro para compartir estrategias de cuidado y acompañamiento para el inicio y el sostenimiento de la lactancia.

En la charla se originó un intercambio entre las oyentes y las puericultoras en donde se derribaron mitos y creencias mediante un juego interactivo de “verdadero y falso” sobre este ámbito, en el cual hace décadas se sostiene información con falencias. Mediante estadísticas y argumentaciones por parte de las chicas se pudieron esclarecer dudas y eliminar falsos datos, otorgando otros puntos de vista y de prácticas.

“La invitación que hicimos fue amplia porque nos parece que desde muchísimos sectores como lugares de trabajo, instituciones desde jardines maternales a hospitales, incluso entidades como la de los Empleados de Comercio, que nos dio la oportunidad de poder estar dando el taller, son actores importantes y necesarios para brindar información correcta acerca de la lactancia deseada. “ Expresaron las profesionales.

Según Elina, las Puericultoras entienden que pueden asistir y acompañar en el cuidado de los bebes recién nacidos, incluso para ellas el proceso también se aplica durante la gestación, por eso mismo el acompañamiento se suele complementar con charlas pre natales para que la mujer gestante comience a hablar sobre estas cuestiones que implican prepararse para la lactancia antes de parir. “A su vez acompañamos a las madres en el trayecto del cuidado del niño hasta el destete.” Agregó.

“Cuando mejor nos desenvolvemos es cuando hacemos trabajo en equipo con el pediatra correspondiente, en el momento que se presentan dificultades en la lactancia es fundamental mantener un dialogo con la madre y con el médico” Explicaron las expositoras.

La leche humana es el alimento especifico que debe consumir el recién nacido, es el alimento preparado puntualmente para el bebé. Según declararon Elina y Renata, ellas parten de la base del deseo: “La maternidad ya es muy difícil de por si como para seguir estableciendo mandatos, lejos de ser un mandato…debe haber un deseo, pero también reconocemos que no puede ser un privilegio y lamentablemente en nuestro país hay un montón de variables y circunstancias que influyen para que la lactancia para muchas personas continúe siendo un privilegio. No es tan fácil la cosa ni está todo dado, no todas reciben la información al momento que deben recibirla, hay todo un sistema que debe estar detrás desde la gestación, previniendo dificultades y apoyando el sostenimiento de la lactancia, ya que es por ahí en donde más fallamos, en su estable prolongación.

“Si hay algo que aseguramos es que el acto de amamantar no debe doler, tiene que ser un proceso en el cual la madre se sienta cómoda y relajada para poder disfrutar de esa conexión con el bebé. Hay que eliminar el famoso mito de que hay que “aguantar el dolor” al principio, nosotras somos las encargadas de brindar distintas herramientas para facilitar y alivianar los obstáculos que pueden aparecer en el proceso. “Concluyó Renata.