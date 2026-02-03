Proyecto Socio Cultural: Realización del mural “Mi niña interior”



Lugar de realización: Unidad Penitenciaria N° 52 de Azul

Pabellón participante: Pabellón Literario N° 4



Acompañamiento institucional y comunitario: Padre Andrés Pérez – Pastoral Carcelaria

Área solicitante: Cabo 1ro (E.G) Ezequiel Trueba, Auxiliar de Cultura y Educación, Tallerista, Coordinador del Comité de Prevención y Resolución de Conflictos

Artista y muralista: Camila Calderón conocida como CEB. Dirección de obra, realización de diseño y coordinación en la realización del mural.



La introspección como punto de partida



El proyecto surge en el marco de la propuesta impulsada por la Dirección de Educación del Ministerio de Justicia, en articulación con el programa “Pabellones Literarios para la Libertad” a partir del cual se generó un espacio de encuentro y de expresión colectiva.

Hubo un punto de partida, que fue la canción Niño, del artista urbano Milo J. En estos encuentros literarios, se promovió la reflexión en torno a las historias de vida de cada una, el entorno en el que vivieron, las decisiones que se tomaron a lo largo de la vida, sus causas y consecuencias. Ellas compartieron sus experiencias, sus vivencias pasadas, analizando sus oportunidades en la vida, o en muchos casos, la ausencia de ellas.



La expresión literaria brindo una posibilidad de resignificar el pasado vivido a través de la palabra y la introspección, la reflexión sobre la infancia, las trayectorias personales y la proyección de un futuro deseable y posible. Surgieron producciones escritas en forma de poemas, oraciones y reflexiones varias, compaginadas en un poema final que representa a todas las mujeres del pabellón.



Arte y libertad

De la palabra al lenguaje visual, una huella colectiva y significativa dentro de la Unidad.

El mural permitió pasar a una instancia superadora, trasladando ese proceso interno y literario a un lenguaje visual, grupal y permanente, dejando una huella simbólica que reforzo el sentido de pertenencia, de expresión artística y de construcción de identidad grupal.



CEB @streetart.ceb



Camila, más conocida como CEB es una reconocida muralista de la ciudad de Tandil, ha pintado los paseos turísticos más importantes e incontables murales que se encuentran por las calles de la ciudad. Lideró Proyecto Monoblocks, la realización de 7 medianeras de 10 mt de altura en el barrio de Peron y Juan B Justo, escribió y publico un libro de 360 páginas con un análisis sociocultural de la realidad urbana de Tandil e impulso el arte local a través de talleres, charlas educativas y publicaciones en medios locales.



La experiencia fue maravillosa, no es la primera vez que hago proyectos de trabajo social en lugares poco comunes o estigmatizados, pero si fue la primera vez dentro de un centro penitenciario y la satisfacción fue absoluta. Las chicas me recibieron con la mejor onda. Me dieron la bienvenida y me trataron como a una más, compartiendo mates conmigo y charlando sobre las cosas que nos pasan.



cuando las conocí, me contaron sobre el poema que hicieron en conjunto. Trata sobre la mujer adulta que es hoy, hablándole a la niña interior, la niña que habita adentro y forma parte del pasado vivido. fueron palabras fuertes las que expresaron cuando me lo leyeron, y una frase de ese poema me quedo resonando… “aunque no pueda cambiar el pasado, estoy en tu presente” esa mujer de hoy cuida y abraza, dando la contención que necesitó y que no pudo tener. A partir de esa idea arme el diseño. Quería expresar ese abrazo, con un gesto de armonía y aceptación por lo vivido. Usar colores llamativos, que transformen el lugar e impregnen de energía transformadora el espacio. En la imagen dibuje un colibrí, que es el nombre del pabellón y representa la libertad. A partir de allí, nos pusimos manos a la obra.





subtítulo



Ezequiel Trueba trabaja desde el año 2019 en el penal, primeramente trabajando como encargado de pabellón y luego como guardia de seguridad. Hoy es auxiliar de Cultura y Educación, tallerista del Programa Pabellones Literarios para la Libertad y Coordinador del Comité de Prevención y Resolución de Conflictos. Desde su visión, el mural aporta expresión, en las enormes paredes grises donde habitan las mujeres. El diseño refleja sus historias, sus sueños y esperanza de una realidad mas colorida. Ellas muestran a través de esta acción, que su identidad no se reduce a la condena penal y tampoco a la que parte desde la sociedad. Fue justamente esta creación conjunto al padre Andrés y a CEB, que se reforzo la idea de comunidad, de trabajo en equipo y de unión.



““Mi trabajo esta orientando al diseño y acompañamiento de talleres de desarrollo personal, literarios y propuestas culturales con sentido, entendiendo el arte y la palabra como herramientas fundamentales para la reflexión, la expresión y el fortalecimiento de los vínculos siempre con una mirada puesta en los procesos y no solo en los resultados.” Afirmo con convicción.



“La palabra ocupa un lugar central: como herramienta para nombrar lo vivido, resignificar la propia historia y habilitar nuevas miradas sobre el presente y el futuro. El arte, en ese marco, aparece como una posibilidad de producción colectiva, de encuentro y de construcción de sentido compartido, eso es lo mas enriquecedor de la experiencia”.





Creatividad en contexto de encierro.



La sociedad suele reducir a las personas privadas de su libertad a los errores que cometieron, en 6 jornadas de trabajo, ellas se mostraron como humanos completos, con emociones, talentos y con una visión y voz propia. Esto invita a la sociedad a reflexionar y a cuestionar sobre los prejuicios y críticas que tiene la gente. Demostrando que la reinserción social es posible, invitando a replantearse esa mirada cargada de juicio.

El arte es un lenguaje universal, crece en los contextos menos pensados. Su mensaje atraviesa barreras culturales y sociales reforzando los vínculos, generando confianza y sentido de pertenencia. Es definitivamente un testimonio de que la cárcel no es solo un espacio de castigo sino también de creación y esperanza, afianzándose como un acto de resistencia contra la invisibilidad y el estigma con el que cargan.



Paz y bien

Paz y bien es el slogan del padre Andrés, quien es capellán hace ya 18 años, y quien fue el nexo indispensable para unir a la artista con el entorno carcelario. Su mirada parte desde una experiencia espiritual.

“para mi fue una experiencia muy movilizadora, el haber podido vivir el proceso de un grupo de mujeres privadas de su libertad a través de la expresión, quienes pudieron poner en palabras su historia personal, sus vivencias a partir de la canción de Milo J, llamada Niño. La experiencia de la vida espiritual también está relacionada con encontrarse con ese niño interior que habita en todos nosotros y que muchas veces necesita ser visto” afirma con convicción.

Este proyecto, no podría haberse llevado a cabo sin la ayuda de:



– Directora de unidad: Mariela Luján

– Subdirectora de inclusión social: Jael Videla

– Subdirectora de régimen: Yanina Cueto

– Subdirector de administración: Carlos Rodríguez

– Subdirector de seguridad: Mauricio Pronino

– Jefa de asistencia y tratamiento: Cintia Cervino

– Subjefas de asistencia y tratamiento: Anabella Zurita y Silvina Sambrano

– Coordinadora de Cultura: Pamela Cardozo

– Agustina Toranza



