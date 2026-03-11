Próximo sábado en La Criba 👉 Fabio Herrera y Rafa Doorish en concierto

La propuesta de Rafa y el “Mono” tiene anclaje en la música rioplatense, en las sonoridades de la pampa bonaerense y en los aires folklóricos argentinos. Composiciones propias, cada una de esas canciones con un bagaje personal diferente, porque el camino de cada uno, a pesar que huele a pueblo en los dos, tiene la originalidad del carácter, del aprendizaje individual, de las construcciones musicales de ambos.

📅 Sábado 14/3 – 21:30 hs.

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