Propuesta artística integral en Azul: Abubillas abre sus talleres de arte

El espacio Abubillas Taller de Arte, coordinado por la profesora Silvina Mele, presenta su propuesta de talleres artísticos en la ciudad de Azul, orientada a personas interesadas en explorar distintas disciplinas creativas en un ámbito de aprendizaje y experimentación.

La oferta incluye collage, dibujo, acuarela, pintura (óleo y acrílico) y escultura con material reciclado, promoviendo el desarrollo de habilidades artísticas a través de diversas técnicas y lenguajes.

Las clases se dictan en Rauch 462 en los siguientes horarios:

• Martes de 9:30 a 11:30 horas

• Martes, miércoles o viernes: de 14 a 16 horas o de 18 a 20 horas

La propuesta está dirigida a distintos niveles, brindando un espacio accesible tanto para quienes se inician como para quienes buscan profundizar su práctica artística.

Para más información e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al 2281-546045.