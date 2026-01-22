Promoción turística en Azul: invitación a la Fiesta Provincial de la Frambuesa

Días atrás, el director de Turismo del municipio de Benito Juárez, Alejandro Hernández, visitó Azul con el objetivo de promocionar la 23° Fiesta Provincial de la Frambuesa, que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en Villa Cacique-Barker.

En ese marco, en el Balneario Municipal, se llevó adelante una actividad de difusión del evento, en la cual el funcionario estuvo acompañado por su equipo de trabajo y por integrantes del área de Turismo local, quienes trabajaron de manera coordinada y acordaron la promoción recíproca de eventos en ambas comunas, así como de la oferta turística del Partido en general.

Se invita a la comunidad a participar del festival regional que contará con música en vivo, propuestas gastronómicas y las presentaciones de Guasones, La Delio Valdez, Rocío Quiroz, Milena Salamanca, Roxana Carabajal y Rey Garufa.

El costo de las entradas y más información pueden consultarse en las redes oficiales de la Fiesta Provincial de la Frambuesa.