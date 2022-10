PRISMA: LA EXPERIENCIA PINK FLOYD

la banda Latinoamericana que ha logrado transmitir de la manera más fiel la increíble esencia de los shows de los británicos.

Nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos de Pink Floyd como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como asì también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother entre otros.

Una excelente puesta en escena con luces videos y efectos que transportaran a los espectadores a recorrer la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina durante 8 años de gira ininterrumpida; reconocidos por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en Septiembre de 2015- y catalogados por el Diario Clarín como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd” llegan a AZUL para brindar un show inolvidable.

PRISMA se conforma con Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottiniy / Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Más información sobre la banda:

http://www.facebook.com/prismaexperienciapinkfloyd

http://www.twitter.com/PrismaPinkFloyd

https://www.instagram.com/prismapinkfloyd/

https://www.youtube.com/prismaargentina

http://www.prismapinkfloyd.com

PRISMA y la interpretación más emotiva de la música de PINK FLOYD el viernes 28 de octubre a las 21 hs. en el Teatro Español de Azul, con la organización de la Fundación del Teatro Español y auspiciado por la Asociación Española.

Entradas anticipadas a la venta en boletería del teatro.

Horario de boletería: de 10 a 12,30 y de 17a 20 h.

SE ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Consultas al teléfono móvil con whats app: 15541419

Facebook: teatro español de azul / Instagram: teatroespañoldeazul